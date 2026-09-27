Irán juró castigar a Trump y Netanyahu "incluso en caso de que la guerra termine"

Las Fuerzas Armadas de Irán aseguraron que castigarán al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, incluso si termina la guerra, y que "tarde o temprano" llegará el día de su castigo.

"Incluso en caso de que esta guerra termine, sin duda alguna ni excepción, no perdonaremos a los asesinos de nuestro líder supremo ni a los civiles inocentes e indefensos, especialmente a los niños muertos de este pueblo, y haremos que los responsables paguen por sus actos", afirmó el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de brigada Abolfazl Shekarchi, a última hora del sábado en una entrevista con la televisión estatal.

De acuerdo con el militar de alto rango, el día del castigo de Trump y Netanyahu llegará "tarde o temprano", incluso cuando ya no ocupen ningún cargo oficial, ya que son considerados "asesinos y criminales de guerra".

EE.UU. e Israel mataron al líder supremo iraní, Alí Jameneí, y a otros altos cargos iraníes en el primer día de la guerra, el 28 de febrero.

Ese mismo día, al menos 168 estudiantes y profesores murieron en un ataque contra una escuela de primaria en la sureña ciudad de Minab, mientras que otras 21 personas perdieron la vida en otro bombardeo contra un polideportivo en Lamerd, también en el sur del país persa.

A mediados de septiembre, la Misión de Investigación de las Naciones Unidas para Irán aseguró que existen "motivos razonables" para creer que EE.UU. cometió "crímenes de guerra" en estos dos ataques.

Sectores conservadores iraníes han reclamado venganza por el asesinato del líder supremo y la muerte de otros altos cargos durante la guerra.

Ante estas amenazas, al final de su visita a Turquía en agosto, Trump fue trasladado a un segundo avión oculto en un carrito de transporte de equipaje, utilizado como señuelo, después de que los servicios de inteligencia estadounidenses detectaran una amenaza creíble de Irán contra el avión presidencial.