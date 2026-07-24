Colo Colo recibió un nuevo portazo por el fichaje de Diego Valdés

Colo Colo sufrió un nuevo revés en el mercado de fichajes, esta vez en las gestiones para incorporar a Diego Valdés. El mediocampista chileno se concentró con Vélez Sarsfield y fue incluido en la convocatoria para el partido de este viernes ante Instituto, por el inicio del Torneo de Clausura argentino.

Según informamos en Cooperativa Deportes, Valdés no aparece entre los titulares, pero quedó como alternativa para el compromiso. Su eventual participación podría dificultar todavía más las tratativas, mientras el entrenador Guillermo Barros Schelotto afirmó que cuenta con el jugador y que no contempla actualmente su salida.

Blanco y Negro pretende contratar al seleccionado chileno únicamente como futbolista libre, por lo que su representante debe conseguir que termine anticipadamente su vínculo con Vélez.

Solo después de concretar esa desvinculación Colo Colo negociará un contrato por dos años con el jugador solicitado por el técnico Fernando Ortiz.

Vozinha reapareció como opción para el arco de Colo Colo

La dirigencia "alba" también reactivó la alternativa de Vozinha después de que se cayera la negociación por Santiago Mele. El arquero de Cabo Verde todavía no cerró un acuerdo con otro club y su representante ya mantuvo contactos con Colo Colo.

Fernando Ortiz solicitó incorporar un guardameta ante la lesión de Fernando de Paul, debido a que actualmente dispone de Gabriel Maureira, Eduardo Villanueva y Santiago Tapia. El cuerpo técnico, sin embargo, no está convencido de avanzar por Vozinha, mientras la dirigencia mantiene abierta su candidatura.

Colo Colo vuelve a la acción este viernes, ante Limache.