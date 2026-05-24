Colo Colo sufrió dura derrota ante Nacional en su debut por la Libertadores de Futsal

Colo Colo debutó con una dura derrota 7-2 ante Nacional en la Copa Libertadores de Futsal en el Gimnasio Sergio Luis Guerra, en la ciudad brasileña de Carlos Barbosa.

Los goles del encuentro fueron anotados por Marcio Gentil, Facundo Abad, Franco Fuentes, Santiago Monico y un triplete de Juan Manuel Martin para el conjunto uruguayo, mientras que Ricardo Lagos y Sergio Rogel anotaron los descuentos para el "Cacique".

En el otro partido del grupo, el cuadro paraguayo de Cerro Porteño batió 3-2 a Deportes Lyon de Cali, por lo que los albos quedaron en el último lugar del Grupo C.

El siguiente encuentro de Colo Colo será ante Cerro Porteño este lunes 25 de mayo a las 13:00 horas (17:00 GMT) en el mismo Gimnasio "Sergio Luis Guerra" en Brasil.