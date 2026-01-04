Confirmadas: Las nuevas camisetas local y visitante de Colo Colo para 2026
Publicado:
Fotos Destacadas
Puesta a punto: Colo Colo inició los exámenes médicos de pretemporada
Decenas protestan frente a la Embajada de EE.UU. en Chile contra la intervención en Venezuela
Con Alexis Sánchez: La formación de Sevilla para recibir a Levante por la Liga
Fotos Recientes
Confirmadas: Las nuevas camisetas local y visitante de Colo Colo para 2026
Gonzalo García brilló con un triplete en la goleada de Real Madrid sobre Betis
La formación de Betis de Pellegrini para visitar a Real Madrid
Previo al lanzamiento oficial por parte de la marca y el club, la tienda brasileña FutFanatics se adelantó y puso a la venta en Brasil las nuevas camisetas de Colo Colo para 2026, confirmando las filtraciones sobre las casaquillas de local y visitante del "Cacique".
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados