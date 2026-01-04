Síguenos:
Confirmadas: Las nuevas camisetas local y visitante de Colo Colo para 2026

Publicado:
Llévatelo:
Previo al lanzamiento oficial por parte de la marca y el club, la tienda brasileña FutFanatics se adelantó y puso a la venta en Brasil las nuevas camisetas de Colo Colo para 2026, confirmando las filtraciones sobre las casaquillas de local y visitante del "Cacique".

LEER ARTICULO COMPLETO

