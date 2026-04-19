"El legado continúa": Colo Colo celebra su aniversario número 101

Este domingo 19 de abril Colo Colo cumple 101 años de vida, iniciando la celebración a través de su redes sociales oficiales del club; tanto del fútbol profesional albo como del Club Social y Deportivo.

Bajo el lema "El legado continúa", los equipos masculino y femenino, y el fútbol formativo dieron el vamos a la jornada de festejos.

Como simbolismo, quienes surgieron de la cantera plasmaron sus firmas en el logotipo especial para destacar la efeméride, en referencia a "lo que será el camino para seguir engrandeciendo esta institución" rumbo al bicentenario.

Luego, Colo Colo publicó un video repasando algunos de los momentos más destacados de sus historia, con la participación de figuras como José Daniel Moron, Arturo Vidal, Héctor Tapia y los entrenadores Fernando Ortiz y Tatiele Silveira en diversos puntos del Estadio Monumental.

Además, la habitual publicación con un futbolista para anunciar el día de partido utilizó la imagen de David Arellano en miras al duelo de esta tarde ante Palestino (18:30), instnacia cuya previa contará con Los Jaivas encabezando a los artistas que animarán la fiesta en Pedrero.

El Club Social también mostró a Arellano en vísperas del encuentro, representándolo de espaldas con un banderín a la entrada del Monumental.

"Comenzando el segundo siglo de un Colo Colo que es eterno", fue la consigna de otra publicación del CSyD, con Arellano realizando una chilena y de fondo otras leyendas de la institución.