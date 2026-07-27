El nuevo parche exclusivo de campeón que usará Colo Colo cuando juegue en Copa Libertadores

La Conmebol dio a conocer este lunes los nuevos parches exclusivos que utilizarán los equipos campeones de la Copa Libertadores cada vez que disputen el torneo de clubes más importante del continente, y entre ellos destaca un elenco chileno: Colo Colo.

"Una nueva era para los campeones de la Conmebol Libertadores", publicó la entidad en sus redes sociales, presentando los parches como: "27 campeones, 27 identidades".

Este nuevo diseño busca diferenciar a cada institución: Antes, los equipos simplemente llevaban una insigna con la Copa y el número de títulos ganados; en cambio, los parches ahora llevarán los colores representativos del club y el año en que conquistaron el título.

En el parche de Colo Colo aparece la Copa Libertadores, predomina el color blanco, y está diseñado el número uno, con el año 1991, que recuerda la temporada en que el club alzó el título.

Colo Colo, que no disputó la Copa Libertadores este año, podrá estrenar el parche en la próxima edición, en 2027, siempre y cuando logre la clasificación a alguna de sus fases.

Para clasificar a la fase grupal, tiene que terminar en uno de los dos primeros lugares de la Liga; y el cupo Chile 4 es para el ganador de un duelo definitorio que disputará el tercer lugar del torneo y el ganador de la Copa Chile 2026.

El Chile 3 le pertenece al ganador de la Copa de La Liga, torneo en donde Colo Colo quedó eliminado en la fase grupal.

En la Liga de Primera, actualmente el "Cacique" es líder con 39 puntos; y en Copa Chile, está clasificado a octavos de final.