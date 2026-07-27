Sichel critica que compensación a municipios se aborde como una "lucha de clases"

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, emplazó a sus pares de otras comunas a abordar la propuesta del Gobierno para atenuar la menor recaudación de los municipios de manera más técnica, en lugar de caer en una "lucha de clases".

Consultado en Lo que Queda del Día sobre el eventual sistema de compensación para enfrentar la eliminación de las contribuciones a los mayores de 65 años, el jefe comunal relevó: "No soy de los populistas que dicen no creer en este impuesto: creo que está bien que se cobre por el patrimonio en una comuna. Lo que está mal es que el mecanismo de cobro sea injusto y en este caso, lo era porque se pagaba aún después de que en la Constitución se asegurara el derecho a jubilación".

"Después viene la discusión de cómo nos financiamos los municipios, que creo que es algo distinto, y que lo trataron de mezclar. En eso, ha sido bien distinta mi postura a la del alcalde (de Maipú, Tomás) Vodanovic y otros que han tratado de mezclar ambas conversaciones", insistió la autoridad.

Por lo anterior, reiteró que "mi pelea ha sido que hay que mejorar el mecanismo de financiamiento: se incorporó una propuesta nuestra de que los mecanismos de cobro de patentes y derechos de aseo sean más eficientes. O sea, que nadie pueda declarar impuestos a la renta a una empresa de primera categoría sin tener las patentes al día; y que se pueda cobrar de manera eficaz a los que no están exentos de derechos de aseo, y que no tengamos tasas de rechazo del 30%".

Volviendo al tenor de la discusión actual, en la semana previa a que este aspecto de la megarreforma se vote en el Congreso, Sichel la tildó de "una pelea como de tesorero del curso: cuánta plata me llega a mí y cuánta te llega a ti, y esto se transforma en un problema político, los de allá y los de acá, y no en un problema técnico, que es que un impuesto está mal diseñado y mal generado".

"Se transforma en si quebramos o no la Asociación de Municipios (sic), en una discusión de municipios ricos y pobres, una cosa como de lucha de clases que es bien absurda. Creo que las contribuciones, como están diseñadas, están mal y hay que corregirlas. Y después viene una segunda discusión que es cómo nos financiamos los municipios, y cómo somos más eficientes (...) Hay un Fondo de Solidaridad que debe seguir operando, pero también hay que pelear por más recursos globales para los municipios, que es lo que deberíamos estar defendiendo hoy", remató.