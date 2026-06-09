Eventual castigo a Correa por dichos sobre el arbitraje se aplicará en la Liga de Primera

La situación de Javier Correa por sus dardos al arbitraje de Nicolás Gamboa ante Huachipato se complicó, pues un castigo dejará al delantero de Colo Colo sin acción en la Liga de Primera.

El juez informó al "9" colocolino por "lenguaje ofensivo", al señalar post partido que "siempre que nos toca, nos caga (...) Es un desastre. Ojalá que no nos dirija nunca más. Se ve que le tiene bronca a la camiseta de Colo Colo".

En las normativas del Tribunal de Disciplina se establece que los castigos deben aplicarse en la siguiente competencia oficial a disputarse. Con los "albos" eliminados de Copa de la Liga, una vez que Correa comparezca aparece en el calendario la Copa Chile.

Sin embargo, como informamos en Cooperativa Deportes, la Copa Chile no entra dentro de esa consideración al ser organizada por la Federación de Fútbol de Chile, y no por la ANFP. Por ello, la sanción se traslada al torneo de Primera División.

De esta manera, Correa podrá estar presente ante Cobresal este sábado 13 de junio a las 17:30 horas, pero arriesga un duro castigo para los siguientes encuentros de la máxima categoría nacional.