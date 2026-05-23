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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Fernando Ortiz confirmó el contingente de Colo Colo para la visita a la UC

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Cacique" presentó su lista de citados de cara al clásico.

Fernando Ortiz confirmó el contingente de Colo Colo para la visita a la UC
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Colo Colo tiene todo listo para su importante duelo ante Universidad Católica este domingo a las 18:00 horas, tras anunciar la lista de convocados por el DT Fernando Ortiz.

El "Cacique" irá al Claro Arena con contingente completo, pues Maximiliano Romero superó sus problemas musculares y será alternativa en la delantera donde asoma Javier Correa como titular.

Los albos tampoco lamentan jugadores suspendidos, siendo las únicas bajas dos conocidos lesionados de larga data: Marcos Bolados y Fernando de Paul.

- Revisa los citados de Colo Colo:

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