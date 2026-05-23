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Fernando Ortiz confirmó el contingente de Colo Colo para la visita a la UC
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El "Cacique" presentó su lista de citados de cara al clásico.
El "Cacique" presentó su lista de citados de cara al clásico.
Colo Colo tiene todo listo para su importante duelo ante Universidad Católica este domingo a las 18:00 horas, tras anunciar la lista de convocados por el DT Fernando Ortiz.
El "Cacique" irá al Claro Arena con contingente completo, pues Maximiliano Romero superó sus problemas musculares y será alternativa en la delantera donde asoma Javier Correa como titular.
Los albos tampoco lamentan jugadores suspendidos, siendo las únicas bajas dos conocidos lesionados de larga data: Marcos Bolados y Fernando de Paul.
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