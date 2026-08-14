La oncena de Colo Colo para su duelo contra O'Higgins por la fecha 19
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Con un retorno en un sector clave de la cancha, el DT Fernando Ortiz alistó la formación con la que Colo Colo recibirá a O'Higgins este domingo 16 de agosto (17:30) en el marco de la fecha 19 de la Liga de Primera.
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