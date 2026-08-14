Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago15.3°
Humedad65%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La oncena de Colo Colo para su duelo contra O'Higgins por la fecha 19

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Con un retorno en un sector clave de la cancha, el DT Fernando Ortiz alistó la formación con la que Colo Colo recibirá a O'Higgins este domingo 16 de agosto (17:30) en el marco de la fecha 19 de la Liga de Primera.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados