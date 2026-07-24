"El Chino" contó su verdad: "No fuimos a carretear, sino a turistear de noche"
Manuel Orellana habló en televisión sobre el mediático rescate en el Cajón del Maipo que lo convirtió, junto a dos parvularias, en personaje de fama nacional.
"Todos pensaban lo malo: que andábamos de jarana, pero nunca pasó nada entre nosotros; nos respetamos, orábamos, porque somos evangélicos", aseguró.
"No nos imaginamos lo que íbamos a provocar... Le pido disculpas públicas a todo el país, al Presidente, los rescatistas... Me arrepiento, con todo esto estoy perdiendo mi relación de pareja, porque ella no me cree", confesó "El Chino".