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Tópicos: País | Tiempo

"El Chino" contó su verdad: "No fuimos a carretear, sino a turistear de noche"

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Autor: Redacción Cooperativa

Manuel Orellana habló en televisión sobre el mediático rescate en el Cajón del Maipo que lo convirtió, junto a dos parvularias, en personaje de fama nacional.

"Todos pensaban lo malo: que andábamos de jarana, pero nunca pasó nada entre nosotros; nos respetamos, orábamos, porque somos evangélicos", aseguró.

"No nos imaginamos lo que íbamos a provocar... Le pido disculpas públicas a todo el país, al Presidente, los rescatistas... Me arrepiento, con todo esto estoy perdiendo mi relación de pareja, porque ella no me cree", confesó "El Chino".

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"Todos pensaban lo malo: que andábamos de jarana, pero nunca pasó nada entre nosotros (...) No fuimos a carretear, sino a turistear de noche", aseguró en televisión Manuel "El Chino" Orellana, quien saltó del desconocimiento a la fama en apenas un par de días a raíz de la sorprendente historia de su rescate en el Cajón del Maipo, donde quedó atrapado junto a dos parvularias en medio del reciente temporal.

Entrevistado en el programa "Hay que decirlo", de Canal 13, Orellana descartó el mar de especulaciones sobre fiesta y desenfreno sexual que desató el caso en redes sociales y medios de comuniación, y que incluso se volvió tema de comentario y crítica por parte de autoridades políticas.

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