FIFA sancionó a Colo Colo con millonario pago por deuda a Darío Lezcano

La FIFA sancionó a Colo Colo con un cuantioso castigo debido al incumplimiento del contrato de Darío Lezcano, quien estuvo en el conjunto albo entre 2023 y 2024.

El delantero paraguayo había demandado a Blanco y Negro en diciembre de 2025 por el pago de 870 mil dólares por el arriendo de su pase tras dejar Juárez de México, acusando deudas en las cuotas que debían pagarle cada tres meses.

Según las informaciones, que pudo ratificar Cooperativa Deportes PM, el fallo sancionó a Colo Colo exigiendo entregar a Lezcano 400 mil dólares (cerca de 400 millones de pesos chilenos) casi la mitad de lo que exigía en su demanda.

De esta manera, Blanco y Negro tendrá 45 días de plazo para hacer el abono, de lo contrario podría arriesgar otro castigo por parte de la FIFA.