Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago12.8°
Humedad86%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

FIFA sancionó a Colo Colo con millonario pago por deuda a Darío Lezcano

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / ATON

El organismo entregó su dictamen tras la demanda del exdelantero albo contra el club.

FIFA sancionó a Colo Colo con millonario pago por deuda a Darío Lezcano
 Photosport (Archivo)
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La FIFA sancionó a Colo Colo con un cuantioso castigo debido al incumplimiento del contrato de Darío Lezcano, quien estuvo en el conjunto albo entre 2023 y 2024.

El delantero paraguayo había demandado a Blanco y Negro en diciembre de 2025 por el pago de 870 mil dólares por el arriendo de su pase tras dejar Juárez de México, acusando deudas en las cuotas que debían pagarle cada tres meses.

Según las informaciones, que pudo ratificar Cooperativa Deportes PM, el fallo sancionó a Colo Colo exigiendo entregar a Lezcano 400 mil dólares (cerca de 400 millones de pesos chilenos) casi la mitad de lo que exigía en su demanda.

De esta manera, Blanco y Negro tendrá 45 días de plazo para hacer el abono, de lo contrario podría arriesgar otro castigo por parte de la FIFA.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada