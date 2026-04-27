Con la presencia de Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria Blanco y Negro, este lunes salieron desde Constitución con rumbo al Cementario General los restos de Juan Quiñones, uno de los fundadores de Colo Colo, y quien ahora descansará en el Mausoleo Viejos Cracks.

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