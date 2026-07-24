¡Golpe al mercado! Aseguran que Vozinha está listo para fichar en Colo Colo

Colo Colo tiene listo a Vozinha como nuevo refuerzo para afrontar la segunda rueda de la Liga de Primera, según informó la prensa argentina especializada en fichajes.

Esto, luego de que el guardameta de Cabo Verde aceptara la propuesta presentada por Blanco y Negro, siempre fiel a lo dado a conocer desde el país trasandino.

De acuerdo a los reportes, el arquero mundialista de 40 años alcanzó un acuerdo para incorporarse al conjunto "albo" tras su destacada participación en la cita planetaria de Estados Unidos, México y Canadá.

Una de las versiones, del periodista Germán García, apuntó que Vozinha firmará por 18 meses, mientras otra, de Thiago Alvarez, detalló que el contrato será por seis meses, con una opción de renovación por un año. Ambas fórmulas contemplan su permanencia en Colo Colo hasta fines de 2027.

El conjunto dirigido por Fernando Ortiz aceleró la búsqueda de un portero después de la lesión de Fernando De Paul y la caída de las negociaciones por Santiago Mele. Vozinha llegará para competir por el puesto con Gabriel Maureira.