Servel denunciará al PDG ante la Fiscalía por gastos no acreditados

El Servicio Electoral (Servel) presentará una denuncia ante el Ministerio Público tras detectar gastos no acreditados en el Partido de la Gente (PDG) que podrían ser constitutivos de delito.

Según publicó este viernes el diario La Segunda, la determinación fue informada por el director del organismo, Raúl García, al consejo de la institución, y apunta al exadministrador general de fondos de la colectividad, Miguel Azar, por pagos de arriendo a partes relacionadas y operaciones bancarias sin respaldo.

La acción del Servel se suma a las investigaciones que ya enfrenta la tienda liderada por Franco Parisi. Desde 2024, la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte indaga al extimonel Luis Moreno por presunta falsificación de documentos para la obtención fraudulenta de fondos públicos.

En medio de este escenario y tras la anulación de sus elecciones internas en abril, el propio Parisi ha contactado de manera informal a autoridades del organismo electoral para conocer el estado de los procesos, consignó el vespertino.

Junto con la denuncia penal, la colectividad enfrenta un complejo panorama administrativo tras recibir multas por infracciones en las declaraciones de patrimonio de sus dirigentes y mantener procesos abiertos ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). Además, el partido no logra aprobar sus balances financieros anuales desde el año 2023.

De acuerdo con La Segunda, a raíz de la acumulación de faltas y el riesgo de que la división de fiscalización del Servel rechace también el balance correspondiente a 2025, el PDG podría caer en la disolución legal por tres ejercicios rechazados consecutivamente, un escenario inédito desde la cancelación de la personalidad jurídica del partido Comunes en 2023.