Hinchas de Colo Colo lanzaron múltiples fuegos artificiales fuera del Monumental por aniversario 101

Colo Colo cumple este 19 de abril 101 años de historia y los fanáticos albos se congregaron en el frontis del Estadio Monumental para recibir la fecha con una masiva intervención.

Justo a la medianoche de este domingo, un gran grupo de fanáticos lanzó múltiples fuegos artificiales y encendió bengalas fuera del acceso principal al recinto, en la Avenida Marathon de Macul.

Las explosiones no solo rompieron el silencio en el sector de Pedrero, pues incluso se percibieron incluso en otras comunas de la capital.

Esta acción, con elementos prohibidos, se dio a poco más de un día del hallazgo de pirotecnia escondida en el Monumental.

El propio club detectó a través de cámaras de seguridad el ingreso de sujetos al recinto durante la madrugada, realizando la denuncia respectiva y poniéndose a disposición de la Fiscalía ante una eventual investigación en busca de los desconocidos.