El delantero argentino Javier Correa anotó un doblete pero no pudo evitar la caída de Colo Colo 2-3 ante Alianza Lima en el Parque "Alfredo Víctor Viera" en su segundo duelo por la Serie Río de La Plata. Los tantos de Alianza Lima fueron anotados por Paolo Guerrero, Luis Ramos y Alan Cantero.
