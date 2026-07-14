Javier Correa y la lucha por el título de Liga de Primera: "No nos podemos dormir"

En medio de su intertemporada en Colombia, el delantero Javier Correa habló con los medios oficiales de Colo Colo y valoró su retorno a los entrenamientos tras dejar atrás una rebelde lesión. Además, afirmó que el equipo no puede "dormirse" en la pelea por el título de la Liga de Primera.

"Sabemos lo que representa estar acá y no nos podemos dormir. He trabajado mucho en esta recuperación, en lo que es ponerse a punto y espero poder demostrar adentro, que es lo que el equipo necesita", declaró el argentino.

Respecto a su regreso, Correa alabó a sus compañeros: "Los veo en las misma sintonía del semestre pasado y ojalá que sigamos así, tenemos muchos objetivos por delante y eso nos tiene que motivar día a día".

El "Cacique" es líder indiscutido del Campeonato Nacional con 36 puntos, 10 sobre su más cercano perseguidor, Universidad Católica, y 12 unidades más que Universidad de Chile y Coquimbo Unido.

Por último, el experimentado atacante valoró la presencia de jugadores jóvenes en los trabajos de Fernando Ortiz.

"Me gusta que se vaya sumando gente nueva con muchas expectativas, creo que el sueño de ellos es jugar acá y nosotros estamos para acompañarlos para que esto sea más fácil para ellos y apoyarlos en todo lo que necesiten y quieran, siempre estamos para darle una mano".

"No solamente en el club, siempre digo que nosotros somos 24/7 para Colo Colo y para ellos más si lo necesitan, ahí estamos", cerró.