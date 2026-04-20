Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago11.6°
Humedad78%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Joaquín Sosa se sometió a exámenes y es duda en Colo Colo para la visita a U. de Concepción

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los albos sumaron su segunda incertidumbre para el 11 titular frente al "Campanil".

Joaquín Sosa se sometió a exámenes y es duda en Colo Colo para la visita a U. de Concepción
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Tras salir anticipadamente del duelo ante Palestino, el defensor Joaquín Sosa generó preocupación en Colo Colo por los problemas físicos, que encendieron la incertidumbre de cara al próximo partido en la Liga de Primera.

Como informamos en Cooperativa Deportes, el uruguayo este lunes se sometió a los exámenes médicos de rigor en la Clínica MEDS para evaluar el estado de su lesión muscular de gemelo, que lo llevó a ser reemplazado el pasado domingo al minuto 71 de juego.

Las dudas sobre la presencia de Sosa se suman a la similar situación del portero y capitán Fernando de Paul, que presentó una contractura y estará bajo evaluación de cara al fin de semana contra Universidad de Concepción.

El "Cacique" enfrentará al "Campanil" en el Estadio "Ester Roa" este domingo 26 de abril a las 15:00 horas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada