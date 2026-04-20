Joaquín Sosa se sometió a exámenes y es duda en Colo Colo para la visita a U. de Concepción

Tras salir anticipadamente del duelo ante Palestino, el defensor Joaquín Sosa generó preocupación en Colo Colo por los problemas físicos, que encendieron la incertidumbre de cara al próximo partido en la Liga de Primera.

Como informamos en Cooperativa Deportes, el uruguayo este lunes se sometió a los exámenes médicos de rigor en la Clínica MEDS para evaluar el estado de su lesión muscular de gemelo, que lo llevó a ser reemplazado el pasado domingo al minuto 71 de juego.

Las dudas sobre la presencia de Sosa se suman a la similar situación del portero y capitán Fernando de Paul, que presentó una contractura y estará bajo evaluación de cara al fin de semana contra Universidad de Concepción.

El "Cacique" enfrentará al "Campanil" en el Estadio "Ester Roa" este domingo 26 de abril a las 15:00 horas.