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Joaquín Sosa valoró la figura de David Arellano en Colo Colo: Se fue luchando por este escudo

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Club Social y Deportivo Colo Colo compartió esta jornada junto a Joaquín Sosa una actividad para que los refuerzos de este año conozcan la historia del club. Tras terminar el recorrido, el centrar uruguayo se maravilló con la figura de David Arellano, señalando que: "No nos había pasado que al ir a un club nos presenten cómo se creó. David Arellano fue muy importante, fue el creador, y se fue luchando por este escudo".

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