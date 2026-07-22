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La formación de Colo Colo para el regreso a la Liga de Primera ante Limache

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Colo Colo vuelve a la acción en la Liga de Primera este viernes ante Deportes Limache y esta es la oncena que asoma como la más posible elegida por Fernando Ortiz.

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