La formación de Colo Colo para el regreso a la Liga de Primera ante Limache
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Colo Colo vuelve a la acción en la Liga de Primera este viernes ante Deportes Limache y esta es la oncena que asoma como la más posible elegida por Fernando Ortiz.
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