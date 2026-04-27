Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago19.1°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Juan Quiñones recibió emotivo homenaje en el Estadio Monumental

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Uno de los fundadores de Colo Colo junto a David Arellano, Juan Quiñones, recibió este lunes un emotivo homenaje en el Estadio Monumental en su camino rumbo al Mausoleo de Viejos Cracks.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados