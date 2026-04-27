Juan Quiñones recibió emotivo homenaje en el Estadio Monumental
Publicado:
Fotos Destacadas
FACh entregó un T-35 Pillán para la formación de técnicos aeronáuticos
Formación militar de la princesa Leonor capta la atención en España
Fue fundador de Colo Colo: restos de Juan Quiñones fueron trasladados al Mausoleo Viejos Cracks
Fotos Recientes
¿Será real? Sitio especializado filtró una rupturista tercera camiseta de Colo Colo
Juan Quiñones recibió emotivo homenaje en el Estadio Monumental
FACh entregó un T-35 Pillán para la formación de técnicos aeronáuticos
Uno de los fundadores de Colo Colo junto a David Arellano, Juan Quiñones, recibió este lunes un emotivo homenaje en el Estadio Monumental en su camino rumbo al Mausoleo de Viejos Cracks.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados