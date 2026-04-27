Tras un par de semanas desde la aparición de algunas fotografías de vendedores chinos que pasaron desapercibidas, el sitio web especializado en camisetas Footy Headlines ratificó la filtración de la presunta tercera camiseta 2026 de Colo Colo.

La casaquilla presenta un diseño rupturista en gris con líneas negras, junto a un logo conmemorativo en la nuca con la frase "La copa se mira y se toca".

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