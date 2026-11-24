República Dominicana, selección que ingresó a la Copa Mundial sub 17 de Catar en reemplazo de Estados Unidos tras su deserción, consiguió la primera victoria de su historia en certámenes de la FIFA al vencer por 2-1 a Chile en el Complejo Aspire Zone de Rayán, resultado con el que los caribeños treparon a la parte alta del Grupo J y le pusieron suspenso a la clasificación nacional.

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