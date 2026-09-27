Mirko Jozic se embarcó de vuelta a Croacia tras su visita a Chile y los homenajes de Colo Colo

El histórico exentrenador de Colo Colo Mirko Jozic culminó su visita a Chile, iniciando su regreso a Croacia luego de casi tres semanas de homenajes en nuestro país.

Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, contó a Cooperativa Deportes que el campeón de la Copa Libertadores 1991 tomó rumbo a Split durante este domingo.

"Han sido semanas hermosas. Finalmente Mirko pudo estar con nosotros acá 19 días. Sentimos que ha sido el gran hito del año para el pueblo colocolino, así que estamos muy felices, muy agradecidos" contó en las Tardes Deportivas de nuestra emisora.

"Mirko se fue lleno de cariño, lleno de abrazos, de la admiración de los colocolinos y del pueblo deportivo en general, así que muy contentos. Estuvimos despidiéndolo ahora junto a la embajadora de Croacia y algunos directores también del club", sumó.

"Esperamos que tengan un lindo regreso, un buen regreso a casa. Se quedan para siempre en el corazón de de Colo Colo, de su gente, y ojalá podamos tenerlos pronto (aquí) nuevamente. Colo Colo y el país es su casa", añadió el dirigente.

Durante su estadía en Chile, Mirko Jozic realizó un conversatorio en un Teatro Caupolicán lleno, la Casa Alba se rebautizó con su nombre, recibió homenajes en el Estadio Monumental (partido ante Deportes Concepción) y el exCongreso Nacional, fue reconocido por la embajada de Croacia, el CSyD ingresó una solicitud de nacionalización por gracia y vio in situ la victoria alba ante Audax Italiano para avanzar a cuartos de final de Copa Chile.