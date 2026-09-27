La gota que colmó el vaso: Madrid se llena de protestas por desalojo de anciana discapacitada

Cuatro días después del desahucio de Maricarmen, la mujer española de 87 años con un 50% de discapacidad que fue desalojada de su vivienda el 23 de septiembre, la céntrica plaza de Sol de Madrid se encuentra repleta de tiendas de campaña de personas que se manifiestan para pedir al Gobierno español un cambio en las políticas de vivienda.

El caso de la anciana se convirtió en la gota que colmó el vaso del descontento ciudadano por el problema de la vivienda en España y desató una nueva tormenta política en vísperas del debate en el Parlamento de una iniciativa legislativa sobre alquileres para la que el Gobierno socialista aún no tiene apoyos suficientes.

Maricarmen sigue durmiendo en una cama de hospital porque la empresa de alquileres Urbagestión compró su departamento en 2018 y, después de tres intentos para desahuciarla, al cuarto lo consiguió.

Los cientos de acampados desde ayer, sábado, organizados por el Sindicato de Inquilinas, se preparan este domingo para dormir una segunda noche allí hasta que el Gobierno apruebe el real decreto 'Maricarmen' que debe incluir, entre otras medidas, contratos indefinidos de alquiler.

Desde el Sindicato de Inquilinas aseguran que "se respira un nuevo latir en la calle" y auguran un punto de inflexión. (FOTO: EFE)

A esta acampada precedió una manifestación multitudinaria por las calles de la capital española con miles de personas, que el Sindicato de Inquilinas cifró en 300.000 y la delegación del Gobierno en 25.000.

Una acampada indefinida

La primera noche "fue todo un éxito": "La hemos pasado como unas 300 personas, pero en cuanto ha amanecido, se han ido acercando muchas más. La sensación es muy positiva, de que se respira un nuevo latir en la calle", aseguró a la agencia de noticias EFE la portavoz del Sindicato de Inquilinas Valeria Racu, que augura que "esto va a ser un antes y un después".

En estas primeras horas, los acampados fueron improvisando la organización de la protesta, desde el reparto de comida y bebida a la limpieza de la calle o la programación de distintas actividades, porque "también tiene que haber espacio para el ocio".

El presidente Pedro Sánchez anunció que trabaja contrarreloj para mitigar la emergencia habitacional en el país. (FOTO: EFE)

A los acampados se acercaron numerosos simpatizantes para donar alimentos, abanicos o medicinas y entregarles mensajes de apoyo.

Tampoco faltaron decenas de curiosos, 'influencers' y turistas inmortalizando la acampada en sus celulares como un recuerdo más, ignorando que son símbolo de buena parte del hartazgo de los manifestantes contra los alojamientos turísticos en los que se alojan.

Sánchez promete a Maricarmen una solución

Por su parte, el presidente del socialista Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que el Ejecutivo "está trabajando" para llevar al Consejo de Ministros del próximo martes un real decreto sobre vivienda con el objetivo de "aliviar la situación de emergencia habitacional que viven millones de españoles".

En un acto político en la localidad madrileña de Getafe, recordó que el sábado Maricarmen le pidió medidas en defensa de los inquilinos: "No he logrado defender mi casa, pero sí que los demás aprendan a luchar por las suyas", reflexionó la mujer desde el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde permanece ingresada.

Naciones Unidas determinó que el desalojo de una mujer de 87 años en Madrid quebrantó acuerdos vinculantes en derechos humanos. (FOTO: EFE)

"Yo, Maricarmen, tengo un mensaje para ti. El Gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el real decreto ley sobre vivienda, y pido a los grupos parlamentarios un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento", dijo Sánchez en respuesta.

Y el opositor Partido Popular propuso un decálogo de reformas económicas para mejorar la renta disponible de las familias, facilitar el acceso a la vivienda, con objetivos como construir cuatro millones de viviendas en cuatro años y aumentar la productividad de la economía española.

La situación de España en el derecho internacional

Según el relator especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada, Koldo Casla, "el hecho de que se haya materializado el desalojo de Maricarmen pone a España en una posición imposible para cumplir con sus obligaciones internacionales de Derechos Humanos".

Casla explicó en una entrevista con la agencia EFE que, con el desahucio de Maricarmen, España vulneró la medida cautelar ordenada en junio por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (DESC) de "suspender el desalojo hasta resolver el fondo del asunto".

El relator recordó que el derecho a la vivienda en España está reconocido en el Derecho Internacional de Derechos Humanos, en una serie de tratados internacionales que ha firmado y ratificado.

Diversos organismos exigen evaluaciones de proporcionalidad obligatorias previas a ejecutar cualquier desalojo forzoso. (FOTO: EFE)

Subrayó que "nadie obligó a España aceptar este mecanismo, pero lo aceptó", por lo que "como ya (se) ha desalojado a Maricarmen, España ya no puede cumplir con esa orden cautelar y ahí se ha vulnerado el tratado".

Para evitar estas situaciones en el futuro, Casla resalta que cuando hay un desahucio, existen varias medidas que deben cumplirse, como llevar a cabo un análisis de proporcionalidad, una regulación estricta de las empresas que pueden alquilar y proponer una alternativa habitacional "adecuada".