Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, habló en el Estadio Monumental y dentro de diversos temas abordó la demanda de Lucas Cepeda contra Colo Colo exigiendo el pago de $220.000 dólares por su traspaso a Elche.

El dirigente albo señaló que el jugador "no estuvo bien", pues "hay que remitirse a los contratos que tenemos firmados, que reflejan lo que ocurrió en la negociación que conduje personalmente".

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