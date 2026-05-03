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Mosa detalló rol de Jaime Pizarro y esquivó tema Alexis Sánchez

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El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, detalló antes del partido de Colo Colo ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental que Jaime Pizarro tendrá un rol ejecutivo para fortalecer el área de fútbol del club, con participación junto a Daniel Morón, el cuerpo técnico y la Comisión de Fútbol en decisiones de mediano y largo plazo, aunque evitó profundizar en el mercado de fichajes y esquivó las consultas sobre un eventual interés por Alexis Sánchez.

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