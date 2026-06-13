Ortiz: El trabajo nos tiene en el primer lugar, pero queda una vuelta y puede pasar cualquier cosa

Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, habló tras vencer por 3-0 a Cobresal en el cierre de su primera rueda en la Liga de Primera y comentó con cautela su liderato, pese a tener más de 10 puntos de ventaja.

"Lo había dicho en la semana, nosotros necesitábamos hacer un buen partido, finalizar la primera ronda con nuestra gente y con una victoria. La manera en que salieron los chicos al campo de juego la entendieron muy bien. Es algo para resaltar", dijo en conferencia de prensa

"No hemos ganado nada, pero a la vez (necesitábamos) ratificar muchísimas cosas que venimos logrando en esta primera ronda y fue muy importante ganar los tres puntos", agregó.

"Siempre creo que hay cosas que mejorar, por más que sea una frase reiterada. Rescato la madurez que tuvimos también en saber manejar el partido. El partido tiene que ser controlado por nosotros y el segundo tiempo me gustó mucho eso", complementó.

En ese sentido, luego añadió que "no sé si este es el Colo Colo que yo quiero ver, o que intento soñar, o el que todo el mundo quiere ver. Siempre voy a encontrar algo que no me gusta y me enoja. No soy el entrenador que está satisfecho al cien por ciento, más allá del resultado".

"La inconformidad me genera situaciones que a veces no puedo controlar, pero trabajo, trabajamos a diario con mi cuerpo técnico para ver un mejor Colo Colo y vamos tratando de alinear esa idea que tenemos", expuso.

Ortiz indicó: "Creo en el trabajo. El trabajo es la realidad que hoy nos lleva a estar en el primer lugar, pero falta toda una vuelta entera y puede pasar cualquier cosa".

Además, apuntó de inmediato al partido de Copa Chile ante Deportes Recoleta del próximo fin de semana: "Esa es la misión que tenemos para entender que nosotros no nos sobra nada".

El DT albo también fue consultado sobre la eliminación en Copa de la Liga que amargó un sólido primer semestre: "Lastimosamente habíamos quedado fuera de una copa que la habíamos encarado para clasificar, no nos alcanzó. No queda otra que seguir trabajando y tratar de seguir corrigiendo los errores".

El estratega además resaltó como factor clave el convencimiento de sus futbolistas sobre la idea de juedgo: "Lo digo siempre y lo sostengo, los protagonistas de esto son los jugadores. Nos tienen que aguantar nuestras locuras, pero trabajo, no queda otra".