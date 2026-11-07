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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

[Radio en vivo 🎙️] Colo Colo empata con Ñublense en busca de su estrella 35

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue la decisiva fecha 27 en Cooperativa.cl.

[Radio en vivo 🎙️] Colo Colo empata con Ñublense en busca de su estrella 35
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Colo Colo afronta este domingo un cruce decisivo ante Ñublense en Chillán por la fecha 27, jornada en la que tendrá la opción de coronarse en la Liga de Primera si consigue ganar.

La definición solo se estirará si la UC o la U aprovechan una caída "alba" con un triunfo en sus respectivos encuentros.

Sigue la decisiva fecha 27 en Cooperativa.cl:

1-0: 23' Fernando Zampedri, de penal (UC); 2-0: 31' Tomás Asta-Buruaga (UC); 3-0: 45+4' Fernando Zampedri (UC)

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15:34 - | ¡PRIMER TIEMPO TERMINADO EN CHILLÁN! Colo Colo empata 1-1 ante Ñublense. Con el triunfo parcial de la U, se estira la definición del título

15:33 - | ¡GOOOOOL DE LOS "DIABLOS ROJOS"! Lucas Molina fusiló a Vozinha con una volea y pone el 1-1 de Ñublense. Con los resultados del momento, Colo Colo todavía no puede gritar campeón

15:14 - | ¡GOOOOOOOL DE COLO COLO! El "King" puso el 1-0 ante Ñublense y con este resultado el "Cacique" es campeón

15:01 - | ¡ARRANCÓ EL PARTIDO! Colo Colo sale a concretar el título ante Ñublense en Chillán, en la fecha 27 de la Liga de Primera

14:53 - | ¡ONCENA "DIABLA"! Y esta es la alineación de Ñublense para hoy

14:45 - | ¡EQUIPO ALBO LISTO! Este es el 11 inicial con el que Colo Colo buscará sellar el título en Chillán

14:05 - | Desde Chillán, Rodrigo Gómez nos cuenta que hubo una avalancha de hinchas de Colo Colo, lo que obligó a la intevención policial

12:16 - | Desde Chillán, Rodrigo Gómez nos cuenta que el plantel recibió la noticia del choque protagonizado por Leandro Hernández https://tinyurl.com/bdfxe2sa

10:41 - | Participa con nosotros

10:28 - | Un duro golpe recibió el plantel de Colo Colo esta mañana luego de la detención de Leandro Hernández, quien protagonizó un choque en Providencia en estado de ebriedad

14:02 - | Una multitud de hinchas despidió al bus de Colo Colo, que ya partió desde el Estadio Monumental rumbo a Chillán para enfrentar a Ñublense en busca del título 2026

13:50 - | Ya comienza como tal el "arengazo" fuera del Monumental. Algunas banderas ya plasman la estrella número 35

13:05 - | Hinchas y barristas de Colo Colo se congregaron desde el mediodía alrededor del Monumental, a la espera de la salida del bus para despedir al equipo

11:56 - | Repasa el equipo estelar preparado por Colo Colo

09:31 - | Revisa los escenarios posibles para el "Cacique"

08:54 - | Los albos ya adelantan preparativos en caso de sellar la estrella 35 este fin de semana

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