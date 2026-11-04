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Esta es la formación de Universidad de Chile para enfrentar a Deportes Antofagasta este jueves en Santa Laura, desde las 19:00 horas, en la revancha de cuartos de final de la Copa Chile.
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