[Radio en vivo 🎙️] La trastienda a la victoria de Colo Colo sobre Ñublense
Sigue la decisiva fecha 27 en Cooperativa.cl.
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Colo Colo afronta este domingo un cruce decisivo ante Ñublense en Chillán por la fecha 27, jornada en la que tendrá la opción de coronarse en la Liga de Primera si consigue ganar.
La definición solo se estirará si la UC o la U aprovechan una caída "alba" con un triunfo en sus respectivos encuentros.
Sigue la decisiva fecha 27 en Cooperativa.cl:
1-0: 23' Fernando Zampedri, de penal (UC); 2-0: 31' Tomás Asta-Buruaga (UC); 3-0: 45+4' Fernando Zampedri (UC)
0-1: 14'; Arturo Vidal (CC), 1-1: 29'; Lucas Molina (ÑUB), 1-2: 90+2'; Marcos Bolados (CC)
17:34 - | Marcos Bolados celebró su anotación en el último minuto, en una compleja temporada.
17:34 - | Arturo Vidal destaca la victoria sobre Ñublense y afirma que el cuadro "albo" era el mejor preparado.
17:14 - | Vozinha luce una bandera de Cabo Verde.
17:14 - | Pablo Milad está entregando medallas a los jugadores de Colo Colo.
17:03 - | ¡PARTIDO TERMINADO, COLO COLO ES CAMPEÓN DEL FÚTBOL CHILENO! El "Cacique" bajó su estrella 35 en la fecha 27 de la Liga de Primera 2026, tras vencer 2-1 a Ñublense
17:00 - | Marcos Bolados anotó el 2-1 decisivo y Colo Colo es campeón
16:59 - | ¡GOOOOOOOOOOL! Estalla el "Cacique": A los 90 2' Marcos Bolados anota el 2-1 de Colo Colo sobre Ñublense. Los albos se están coronando campeones
16:07 - | Ya inicia el segundo tiempo en la región de Ñuble
15:34 - | ¡PRIMER TIEMPO TERMINADO EN CHILLÁN! Colo Colo empata 1-1 ante Ñublense. Con el triunfo parcial de la U, se estira la definición del título
15:33 - | ¡GOOOOOL DE LOS "DIABLOS ROJOS"! Lucas Molina fusiló a Vozinha con una volea y pone el 1-1 de Ñublense. Con los resultados del momento, Colo Colo todavía no puede gritar campeón
15:14 - | ¡GOOOOOOOL DE COLO COLO! El "King" puso el 1-0 ante Ñublense y con este resultado el "Cacique" es campeón
15:01 - | ¡ARRANCÓ EL PARTIDO! Colo Colo sale a concretar el título ante Ñublense en Chillán, en la fecha 27 de la Liga de Primera
14:53 - | ¡ONCENA "DIABLA"! Y esta es la alineación de Ñublense para hoy
14:45 - | ¡EQUIPO ALBO LISTO! Este es el 11 inicial con el que Colo Colo buscará sellar el título en Chillán
14:14 - | Arturo Vidal en Instagram a minutos de buscar el título: Hoy, como en toda mi carrera, toca luchar cada pelota como si fuera la última y dejar la vida por esta camiseta
14:05 - | Desde Chillán, Rodrigo Gómez nos cuenta que hubo una avalancha de hinchas de Colo Colo, lo que obligó a la intevención policial
12:16 - | Desde Chillán, Rodrigo Gómez nos cuenta que el plantel recibió la noticia del choque protagonizado por Leandro Hernández https://tinyurl.com/bdfxe2sa
10:41 - | Participa con nosotros
¿Crees que Colo Colo se consagrará campeón de la #LigaDePrimera este domingo ante Ñublense en Chillán? %uD83C%uDFC6 https://t.co/fmMdpmlw7D— Cooperativa (@Cooperativa) November 8, 2026
10:28 - | Un duro golpe recibió el plantel de Colo Colo esta mañana luego de la detención de Leandro Hernández, quien protagonizó un choque en Providencia en estado de ebriedad
17:16 - | Una caravana acompañó al "Cacique" en su salida hacia Chillán.
14:02 - | Una multitud de hinchas despidió al bus de Colo Colo, que ya partió desde el Estadio Monumental rumbo a Chillán para enfrentar a Ñublense en busca del título 2026
El movimiento popular mas grande de Chile Una hinchada que está siempre. En las buenas y en las malas. Eso es algo que nunca va a entender un equipo universitario. https://t.co/u4yaqA4TuX— Hanti (@Hanti09) November 7, 2026
13:50 - | Ya comienza como tal el "arengazo" fuera del Monumental. Algunas banderas ya plasman la estrella número 35
13:43 - | El Club Social y Deportivo Colo Colo ya acaricia el trofeo "Huemul de Plata"
13:05 - | Hinchas y barristas de Colo Colo se congregaron desde el mediodía alrededor del Monumental, a la espera de la salida del bus para despedir al equipo
13:03 - | Vidal: "Meto un golcito mañana". El ambiente de Colo Colo es de alegría en su último entrenamiento antes de partir a Chillán
11:56 - | Repasa el equipo estelar preparado por Colo Colo
[Fotos] La formación de Colo Colo para ir a buscar el título ante Ñublense en Chillán https://t.co/wNJNODv2nW https://t.co/Vp9LS38t1W— Cooperativa (@Cooperativa) November 7, 2026
09:31 - | Revisa los escenarios posibles para el "Cacique"
La calculadora a la estrella 35: ¿Qué necesita Colo Colo para ganar el título? https://t.co/cFU8Yfag4J https://t.co/VMVManBRU6— Cooperativa (@Cooperativa) November 7, 2026
08:54 - | Los albos ya adelantan preparativos en caso de sellar la estrella 35 este fin de semana
Con aforo completo: Colo Colo solicitó autorización para eventual celebración del título en el Monumental https://t.co/udNrvS7g5A https://t.co/0CPpgeU85w— Cooperativa (@Cooperativa) November 6, 2026
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