Barrio Franklin: Confirman siete fallecidos tras fatal accidente en persecución

A siete personas, cinco hombres y dos mujeres, ascendió el número de fallecidos que la madrugada de este martes protagonizaron un violento accidente de tránsito en el Barrio Franklin, en Santiago centro, tras volcar el vehículo en el que intentaban escapar de una fiscalización de Carabineros.

El operativo de rescate y peritaje, que se extendió por varias horas, permitió confirmar que el número de víctimas era superior a las cinco reportadas inicialmente, luego de que las unidades especializadas lograran acceder a la estructura del automóvil calcinado tras el choque.

Las labores en el lugar estuvieron a cargo de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar).

Carabineros elevó a siete la cifra oficial de víctimas fatales tras el volcamiento e incendio de un vehículo en Santiago. (FOTO: ATON)

Estas pericias permitieron validar la información que familiares de los ocupantes habían entregado previamente al Ministerio Público, confirmando que siete personas -todos de nacionalidad venezolanas- viajaban en el automóvil al momento del siniestro.

Respecto al despliegue y la cronología de los hechos, el seremi de Seguridad Metropolitana, Juan Andrés Barrientos, explicó que "se está realizando un empadronamiento de testigos en el lugar del hecho".

"Nosotros tenemos que investigar desde que acontece el hecho, desde que se llama por teléfono a Carabineros, desde que Carabineros concurre, desde que se realiza la investigación, desde que se sabe cuáles son los antecedentes y desde que estas personas se suben al vehículo y huyen del lugar", explicó la autoridad.

"Son antecedentes preliminares que se van a investigar y de esta causa va a dar cuenta el Ministerio Público, finalmente, de la investigación completa y el desarrollo del procedimiento", puntualizó.

La investigación busca determinar la dinámica exacta de la huida que terminó con el choque. (FOTO: ATON)

Verificación de víctimas

A pesar de la complejidad del escenario debido al incendio del vehículo tras el impacto, Barrientos confirmó la cifra final de fallecidos una vez concluidas las maniobras de extracción.

"Son horas de trabajo extensas. Hay que felicitar a Carabineros de Chile, a la Municipalidad, al equipo multidisciplinario que está a cargo trabajando en el lugar. Lo más importante es que en este momento tenemos la verificación real, efectiva: son siete cuerpos, cinco hombres y dos mujeres, personas al momento con identificación posible que son de nacionalidad extranjera", señaló el seremi.