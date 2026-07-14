ANFP suspendió todo el fútbol chileno ante pronóstico de intenso sistema frontal

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) suspendió la decimosexta fecha de la Liga de Ascenso 2026 y todas las competencias profesionales paralelas debido al sistema frontal que está anunciado para buena parte del territorio nacional.

La decisión del ente rector del balompié chileno respondió a la Emergencia Preventiva que estableció el Ministerio del Interior ante el pronóstico de precipitaciones ininterrumpidas y fuertes vientos.

La paralización de la actividad no solo incluyó a la segunda categoría masculina, sino también a la Liga Femenina, el Ascenso Femenino y todos los encuentros de la Segunda División.

Así mismo, el organismo con sede en Quilín detuvo la programación del Fútbol Formativo para evitar desplazamientos de riesgo en las zonas con mayores niveles de vulnerabilidad.