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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Serie de TVN "Fuera de juego" fue cancelada por polémica con plantel femenino de Colo Colo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La trama central generó rechazo en las jugadoras albas.

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La serie de TVN "Fuera de Juego" terminó siendo cancelada por un polémica con el plantel femenino de Colo Colo, debido a la trama central, la cual generó rechazo en las jugadoras "albas".

Así lo indicó el sitio El Filtrador, ya que esta producción de formato vertical había sido anunciada a principios de mayo junto a dirigentes e integrantes del plantel femenino, ya que buscaba darle visibilidad a esta rama del "Cacique".

Pero terminó siendo rechazada desde este entorno debido a que la trama central era que la protagonista de la serie se enamoraba del entrenador del equipo, lo que terminó por sellar el destino de esta misma.

Tras esto "TVN se queda sin serie, sin estreno y con una producción que no tiene destino. Cambiar el libreto no era una opción, y sin el respaldo del plantel, la historia no tenía sustento", sostuvo el medio citado.

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