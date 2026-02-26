La previa al Superclásico entre Colo Colo y U. de Chile por la quinta fecha de la Liga de Primera
Sigue la acción que precede al compromiso de este domingo en el Monumental.
14:22 - | Marcelo Díaz: Nosotros le damos prioridad a la U, más que al rival al que enfrentemos
14:20 - | Fernando De Paul, capitán de Colo Colo: No considero ser el líder máximo, hay compañeros que asumen bien la responsabilidad
14:17 - | Meneghini: El partido para nosotros es muy importante, sabemos lo que significa el Superclásico
14:13 - | En su lugar está Juan Pablo Rodríguez, ayudante técnico, quien confirmó que se adelantó el nacimiento del segundo hijo de Ortiz.
14:09 - | El técnico Fernando Ortiz se pierde la conferencia debido a que se encuentra próximo el nacimiento de un hijo.
13:59 - | Este jueves la ANFP acoge una conferencia de prensa previa al Superclásico.