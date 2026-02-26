Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago29.6°
Humedad18%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Superclásico

La previa al Superclásico entre Colo Colo y U. de Chile por la quinta fecha de la Liga de Primera

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue la acción que precede al compromiso de este domingo en el Monumental.

La previa al Superclásico entre Colo Colo y U. de Chile por la quinta fecha de la Liga de Primera
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Vídeos + Vistos
En portada
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

14:22 - | Marcelo Díaz: Nosotros le damos prioridad a la U, más que al rival al que enfrentemos

14:20 - | Fernando De Paul, capitán de Colo Colo: No considero ser el líder máximo, hay compañeros que asumen bien la responsabilidad

14:17 - | Meneghini: El partido para nosotros es muy importante, sabemos lo que significa el Superclásico

14:13 - | En su lugar está Juan Pablo Rodríguez, ayudante técnico, quien confirmó que se adelantó el nacimiento del segundo hijo de Ortiz.

14:09 - | El técnico Fernando Ortiz se pierde la conferencia debido a que se encuentra próximo el nacimiento de un hijo.

13:59 - | Este jueves la ANFP acoge una conferencia de prensa previa al Superclásico.

Relacionados
Lo + de Deportes
Leído
Escuchado
Visto
Comentado