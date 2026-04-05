Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo
[VIDEO] Alvaro Madrid abrió la cuenta de Colo Colo con un golazo ante Deportes Concepción
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El volante llegó a su tercera conquista con la camiseta "alba".
El volante llegó a su tercera conquista con la camiseta "alba".
El volante Alvaro Madrid se está acostumbrando a anotar para Colo Colo y este domingo fue el encargado de poner el 0-1 en la visita a Deportes Concepción con un golazo fuera del área en la octava fecha de la Liga de Primera.