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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

[VIDEO] Alvaro Madrid abrió la cuenta de Colo Colo con un golazo ante Deportes Concepción

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante llegó a su tercera conquista con la camiseta "alba".

[VIDEO] Alvaro Madrid abrió la cuenta de Colo Colo con un golazo ante Deportes Concepción
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El volante Alvaro Madrid se está acostumbrando a anotar para Colo Colo y este domingo fue el encargado de poner el 0-1 en la visita a Deportes Concepción con un golazo fuera del área en la octava fecha de la Liga de Primera. 

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