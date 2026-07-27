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Tópicos: País | Región de Valparaíso

Joven de 19 años fue asesinado a disparos en sector Cerro Toro de Valparaíso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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La Brigada de Homicidios (BH) de la PDI de Valparaíso desplegó un operativo en el sector del Cerro Toro para indagar el crimen de un joven de 19 años registrado durante la tarde del domingo en el pasaje Torquemada.

"Una vez constituidos los detectives, junto a los peritos de criminalística y al médico criminalista, lograron establecer que la víctima corresponde a un hombre chileno, 19 años, con antecedentes policiales, el cual al examen del médico criminalista presentaba cuatro impactos por proyectil balístico, y su causa de muerte corresponde a un traumatismo torácico por arma de fuego", detalló el subprefecto Rodrigo Gallardo.

Los efectivos policiales prosiguen con la toma de declaraciones a testigos de la zona, empadronamiento vecinal y el levantamiento de imágenes captadas por cámaras públicas y privadas para ubicar a él o los autores del ataque mortal.

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