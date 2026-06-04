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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

[VIDEO] Arturo Bello cumplió su sueño y conoció a Vidal junto al plantel de Colo Colo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El club albo le abrió las puertas del Monumental.

[VIDEO] Arturo Bello cumplió su sueño y conoció a Vidal junto al plantel de Colo Colo
 @institutoferminvivaceta_ifv
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Arturo Bello destacó a nivel nacional por retomar sus estudios básicos a los 78 años luego de una larga vida de trabajo, y este jueves cumplió uno de sus sueños junto a Colo Colo.

El adulto mayor, que actualmente cursa segundo básico en el Instituto "Fermín Vivaceta" de Lo Barnechea para aprender a leer y escribir, es fanático albo y su gran ilusión era poder conocer a Arturo Vidal.

Bello fue recibido afectuosamente por el "King" en el Estadio Monumental, y aprovechó de posar con otros futbolistas como Jeyson Rojas y Javier Méndez.

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