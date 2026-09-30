[VIDEO] Gorros de lana para todos: El folclórico regalo de Aníbal Mosa a TNT Sports

Un distendido momento se vivió en la antesala del compromiso entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt, luego de un particular y simpático gesto que tuvo el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, con el equipo del programa "Todos Somos Técnicos", de TNT Sports.

El mandamás de la concesionaria que rige los destinos del cuadro popular sorprendió al obsequiarles 10 tradicionales gorros de lana típicos de la zona sur, ideales para enfrentar las bajas temperaturas del Estadio Chinquihue.

El encargado de recibir y estrenar el presente en vivo fue el periodista en cancha, Daniel Arrieta, quien rápidamente se puso el accesorio ante las cámaras, desatando las bromas en el set central, donde señalaron entre risas: "¡Esperemos que lleguen todos!", aludiendo a los integrantes del espacio que aún esperaban su regalo.

El regalo es parte de una promesa que el propio Mosa le hizo a Johnny Herrera, panelista del programa y símbolo de Universidad de Chile, quien alabó el cometido del dirigente al mando del archirrival.

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