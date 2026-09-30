Gobierno busca ajustar las tarifas de diésel dirigidas a camioneros

En la antesala de que la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informe una nueva variación de precios de los combustibles, el Gobierno adelantó que está diseñando una herramienta para ajustar las tarifas del diésel en el caso de los transportistas de carga.

Así lo señaló este miércoles el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, después de reunirse -junto a sus pares del sector- con el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, en el edificio de esa cartera.

"El Gobierno trabaja, junto con nosotros, en una herramienta para que cada vez que haya una variación del insumo más importante en nuestra actividad, eso se transfiera a nuevos valores del trabajo que realizamos", explicó el dirigente.

Si bien en el pasado los camioneros alertaron que el no frenar nuevas alzas del diésel "traería consecuencias", hoy Pérez aclaró: "Nosotros no damos ultimátum: lo que decimos al Gobierno es que esto debe tener una solución urgente, porque es un problema que afecta a toda la nación".

El subsecretario de Economía recibió a los gremios de transportistas de carga este miércoles. (Foto: ATON)

Por su parte, la Federación Nacional del Transporte Rural, Interurbano, Internacional, Privado, Turismo e Industrial (Fenabus) solicitó al Gobierno incorporar a su gremio de manera inmediata al diálogo.

Asimismo, advirtió una serie de efectos negativos asociados con la eventual nueva subida del diésel, partiendo por los problemas de frecuencia de sus máquinas.

En la última jornada, el Presidente Kast firmó un proyecto para extender los subsidios que amortiguan los efectos del "bencinazo" de principios de año, e incluso admitió que al momento de impulsar este plan, "pensábamos que la guerra (en Irán) iba a durar poco".