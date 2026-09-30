Presupuesto 2027: Gobierno ingresará erario con foco en empleo y oposición acusa cálculo "tramposo"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, entregará a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2027, el primero elaborado por la actual administración.

La propuesta contempla una expansión nominal del gasto del 1,5%, orientada principalmente a la reactivación económica, la vivienda, la seguridad y las obras públicas, con un tratamiento especial para el área de Defensa.

El diseño financiero fue adelantado a los parlamentarios del bloque de gobierno y será expuesto al país esta noche en cadena nacional por el Mandatario.

La Moneda formalizará la presentación de su primer proyecto presupuestario con un alza del gasto fiscal estimada en 1,5%. (FOTO: ATON)

Pese a que el incremento representa un esfuerzo en áreas clave de inversión social, desde el propio oficialismo reconocieron que varias carteras sufrirán mermas en sus recursos disponibles para asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Oficialismo defiende la responsabilidad fiscal y anticipa partidas "dolientes"

Frente al diseño económico del erario, dirigentes de los partidos de gobierno respaldaron la focalización del gasto en áreas estratégicas, admitiendo a la vez el impacto de las restricciones en sectores no prioritarios.

La presidenta de Renovación Nacional (RN), senadora Andrea Balladares, señaló que "cuando necesitamos un presupuesto con responsabilidad fiscal, obviamente hay lugares donde hay que 'apretarse el cinturón', sobre todo con otros que hoy día hay que potenciar, como aquellos donde se puede generar mayor inversión pública para generar mayores trabajos".

La presidenta de Renovación Nacional (RN), senadora Andrea Balladares, advirtió que habrá sectores que deberán "apretarse el cinturón". (FOTO: ATON)

Por su parte, el presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, senador Javier Macaya (UDI), destacó en El Diario de Cooperativa que "un 1,5% es bien contenido respecto a expansiones presupuestarias que se han hecho en años anteriores".

"Yo sé que van a haber dolores, asumo que partidas de menos énfasis en lo que es la reactivación económica y la generación de empleo van a ser más dolientes. Si buena parte del aumento está en vivienda, está en infraestructura, también en seguridad y defensa -ojo, hay un énfasis importante en seguridad y defensa-, con proyectos que tengan más capacidad de mover la aguja en la actividad económica y en el empleo, me parece que es una buena noticia", enfatizó el legislador.

Oposición denuncia distorsión de cifras y pide mayor meta laboral

La bancada opositora reaccionó de manera unificada en el Congreso, cuestionando el método de cálculo utilizado por el Ministerio de Hacienda.

Los dirigentes advirtieron que el 1,5% de expansión se estimó sobre el gasto proyectado a ejecutar y no respecto al erario aprobado para 2026, lo que ocultaría los recortes realizados durante el presente ejercicio.

"No nos hagamos trampa en el solitario. Cuando el gobierno señala que el Presupuesto 2027 es expansivo en un 1,5%, pero lo hace comparándolo con el presupuesto realmente ejecutado y por lo tanto incluyendo los recortes que el mismo gobierno ha hecho del Presupuesto de este 2026, es derechamente mentirle al país", arremetió el presidente del PPD, diputado Raúl Soto.

Parlamentarios de oposición tildaron la cifra oficial como una maniobra engañosa. (FOTO: ATON)

En la misma línea, la timonel frenteamplista, diputada Gael Yeomans, acusó a las autoridades de "hacer trampa", dado que "la verdad es que todos los gobiernos la comparación que hacen respecto al crecimiento de su Ley de Presupuesto es con la ley aprobada en este Congreso".

"La primera explicación que le vamos a pedir acá al gobierno, y en particular al ministro Quiroz, es que nos diga la real cifra y no la cifra tramposa que él nos quiere dar", anticipó la diputada opositora.

Además de las críticas metodológicas, los partidos del bloque progresista señalaron que el proyecto es insuficiente frente a los índices de desocupación.

Por ello, solicitaron elevar la meta de creación de empleos de 100 mil a 250 mil plazas de trabajo, reactivar las obras de infraestructura congeladas y postergar la entrada en vigencia de la mega reforma tributaria para evitar la caída de los ingresos fiscales.

Cámara despacha reforma a partidos políticos y aprueba ley del Día Nacional de la Teletón

Por otra parte, la Cámara Baja despachó la reforma que busca evitar la proliferación de colectividades pequeñas sin representatividad.

También fue votado el texto mandata a los partidos a condenar expresamente los regímenes totalitarios y el uso de la violencia. La disposición contó con el respaldo transversal de la sala, salvo el voto en contra de la bancada del Partido Comunista.

En la misma sesión, se consagró legalmente el Día Nacional de la Teletón. La cruzada televisiva quedó reservada para el primer fin de semana de noviembre, debutando el 6 y 7 de ese mes.