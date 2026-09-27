Vozinha: No quiero trabajar con marcas de tabaco, alcohol ni apuestas

Vozinha, arquero de Colo Colo y de la selección de Cabo Verde, estableció qué tipo de acuerdos publicitarios no quiere aceptar tras el aumento de su popularidad durante el Mundial.

"Por ahora no quiero trabajar con marcas de tabaco, alcohol ni apuestas", dijo en una entrevista con el medio The Observer.

El guardameta reconoció que varias empresas quisieron colaborar con él durante el torneo, aunque aclaró que desconoce qué propuestas recibirá más adelante.

Mientras Cabo Verde seguía en competencia, realizó una sola colaboración promocional, con UFL Mobile. Su exposición creció especialmente después de sus siete atajadas en el empate sin goles ante España: Pasó de 56 mil seguidores en Instagram a más de un millón al término del partido.

"Mucha gente quiere ser famosa y tener una vida pública, pero solo ve el lado positivo de esa realidad", sostuvo Vozinha, quien también reconoció que preferiría la vida que tenía antes del Mundial.