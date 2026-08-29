Vozinha realizó viaje express a Mendoza tras su debut en Colo Colo

Vozinha causó sorpresa en Mendoza con su llegada justo después de su debut con Colo Colo ante Unión Española, con el fin de realizar diligencias administrativas.

El medio argentino Los Andes advirtió el arribo del arquero caboverdiano en el Consulado General de Chile, ubicado en pleno centro de la ciudad trasandina, el pasado jueves.

El guardameta se trasladó para firmar su contrato, pues la obtención de la visa de trabajo requiere que el vínculo se selle fuera de territorio nacional y ante un ministro de fe.

Por lo mismo, Josimar Dias no viajó solo, pues las brasileñas Dioneide Landres y Camila Martins también acudieron para firmar su contrato con el equipo femenino y así renovar su visa.

Cabe aclarar que fue un verdadero "ida y vuelta", pues Vozinha, Landres y Martins regresaron inmediatamente a Santiago y entrenaron con normalidad durante la jornada del viernes.