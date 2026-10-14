El arquero caboverdiano Vozinha no estará disponible para el partido de Colo Colo ante Palestino, programado para el 25 de octubre, debido a que viajará a Londres para asistir a la ceremonia del Balón de Oro, que se realizará al día siguiente. El portero está convocado al evento entre los mejores guardametas del mundo, mientras que sus posteriores compromisos con la selección de Cabo Verde también complican su participación en los próximos encuentros del conjunto "albo".

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