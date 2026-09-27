Antofagasta goleó a Iquique en casa y avanzó a cuartos de la Copa Chile

Deportes Antofagasta hizo valer su localía y goleó 4-1 a Iquique en el Estadio "Calvo y Bacuñán" por la vuelta de los octavos de final de la Copa Chile 2026, avanzando a cuartos tras firmar un 5-2 en el global de la serie.

La primera parte contó con el susto generado por la emergencia médica en las gradas del reducto, que tuvo el partido suspendido durante varios minutos por el colegiado Gastón Phillipe.

Tras la renaudación del cotejo, los "Dragones Celestes" dieron el primer golpe a través de Diego Orellana, quien remató un centro en área chica (44').

La reacción del conjunto "puma" fue inmediata, igualando el marcador y la llave gracias al gol de Brayan Hurtado al filo del descanso. (45+6').

En la segunda mitad, el cuadro local dominó las acciones, consiguiendo la ventaja mediante una gran jugada colectiva que fue finalizada por Sebastián Leyton al 52'.

Cerca del final del cotejo, José Bandez aumentó el marcador al 82' y Bastián Tapia cerró la goleada con un cabezazo al 89'.

En la agonía, ambos equipos se enfrascaron en una breve riña que culminó con la expulsión de Cristián Díaz en Deportes Antofagasta y Thomas Jones en Iquique.

En la siguiente ronda, el cuadro "puma" enfrentará al ganador de la llave entre Universidad de Chile y Everton.