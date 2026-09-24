Colo Colo buscará romper el cerrojo de Audax y quedarse con el pasaje a cuartos en Copa Chile

Colo Colo y Audax Italiano volverán a verse las caras este viernes en el Estadio Nacional, desde las 20:00 horas (23:00 GMT), en la revancha de octavos de final de la Copa Chile, y definirán el primer clasificado a cuartos.

Ambos equipos jugaron hace tres días, el martes 22, en el mismo recinto de Ñuñoa, un empate sin goles que dejó con amargura a los albos, que no pudieron romper el cerrojo defensivo de los itálicos.

Los dirigidos por Fernando Ortiz están preocupados, ya que llevan tres empates consecutivos, considerando también los resultados en la Liga de Primera, por lo que buscarán el triunfo en los 90 minutos para no entrar en una mala racha.

Para el partido, el técnico Fernando Ortiz realizó dos cambios respecto al equipo titular que jugó el martes: Salen Matías Fernández y Maxi Romero, y entran a la formación los juveniles Cristián Díaz y Gedeón Díaz.

Estos movimientos también provocan un cambio de posiciones en el resto del equipo, ya que Alvaro Madrid ocupará funciones ofensivas y Francisco Marchant jugará en la banda derecha.

La oncena de Colo Colo será con Eduardo Villanueva; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Francisco Marchant, Tomás Alarcón, Gedeón Díaz, Cristián Díaz, Alvaro Madrid; Lautaro Pastrán y Javier Correa.

Audax, por su lado, resistió los embates de Colo Colo en la ida y se espera que repita la estrategia, para anular a los albos y dar la sorpresa.

La posible formación de los itálicos será con Tomás Ahumada; Raimundo Rebolledo, Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Felipe Salomoni; Paolo Guajardo, César Pinares, Marco Collao, Giovani Chiaverano; Diego Coelho y Franco Troyansky.

El ganador de este partido clasificá a cuartos de final y enfrentará al vencedor del cruce entre Deportes Puerto Montt y Ñublense.

El duelo será arbitrado por Mathías Riquelme.

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