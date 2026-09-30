Colo Colo definió el escenario de la revancha ante Puerto Montt por Copa Chile

Pese a las dudas en torno al estado de la cancha del Estadio Monumental, finalmente Colo Colo anunció que la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile ante Deportes Montt se jugará en el recinto de Macul.

Ayer martes surgió la incertidumbre luego de las palabras del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien aseguró que este miércoles habría una reunión con los encargados del césped.

Tras dicha cita, el propio cuadro albo lanzó a través de sus redes sociales el inicio de la venta de entradas para el duelo a disputarse el próximo martes 6 de octubre a las 20:30 horas confirmando que el duelo se jugará en la cancha "David Arellano".

Recordar que el cuadro albo se impuso por 0-1 por lo que quedó con la primera opción de avanzar a semifinales.