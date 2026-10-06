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Copa Chile: La lluvia frenó el cruce de Colo Colo y Puerto Montt

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Colo Colo vencía por 1-0 a Deportes Puerto Montt en el Monumental por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile, pero el compromiso fue interrumpido tras el primer tiempo debido a la gran acumulación de agua sobre el terreno de juego, quedando a la espera de una reprogramación por parte de la ANFP.

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