Colo Colo vencía por 1-0 a Deportes Puerto Montt en el Monumental por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile, pero el compromiso fue interrumpido tras el primer tiempo debido a la gran acumulación de agua sobre el terreno de juego, quedando a la espera de una reprogramación por parte de la ANFP.

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