Copa Chile: La lluvia frenó el cruce de Colo Colo y Puerto Montt
Publicado:
Fotos Destacadas
Rescate del perro "Morocho" mantuvo en vilo a Santiago
Copa Chile: La lluvia frenó el cruce de Colo Colo y Puerto Montt
La formación de la U para su duelo con Antofagasta por la Copa Chile
Fotos Recientes
La emotiva despedida de Lionel Messi de la selección argentina
El equipo confirmado por Córdova para el Chile vs. México
Copa Chile: La lluvia frenó el cruce de Colo Colo y Puerto Montt
Colo Colo vencía por 1-0 a Deportes Puerto Montt en el Monumental por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile, pero el compromiso fue interrumpido tras el primer tiempo debido a la gran acumulación de agua sobre el terreno de juego, quedando a la espera de una reprogramación por parte de la ANFP.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados