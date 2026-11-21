Everton enfiló cuatro partidos sin victorias tras su caída en la agonía contra Coquimbo
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Everton estiró su complicado momento al borde de dejar la zona de Copa Sudamericana tras lamentar una derrota de 2-1 ante Coquimbo Unido en la fecha 28 de la Liga de Primera, por una penal de Joaquín Moya en el último minuto que encendió las posibilidades de los perseguidores de los "ruleteros" en la tabla.
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